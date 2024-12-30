الخارجية الكويتية: وزير الخارجية وأمين عام مجلس التعاون الخليجي يصلان إلى سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، أن "وزير الخارجية ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون عبدالله اليحيا يصل إلى دمشق، ويرافقه الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي على رأس وفد رفيع المستوى".

وأوضحت أن "الزيارة في إطار التوصيات الصادرة عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون تعبيرًا عن تمسك دول المجلس بالمبادئ الأساسية التي تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها".

ولفتت إلى أن الزيارة تعتبر "رسالة مساندة لإرادة الشعب السوري".