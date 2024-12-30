منشورات ماسك تثير الجدل في ألمانيا.. والحكومة تصف رأيه بـ"الهراء"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: بعد منشوراته وآرائه المثيرة للجدل، أكدت متحدثة باسم الحكومة أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك يحاول ممارسة نفوذ على الانتخابات الألمانية المقرر إجراؤها في 23 فبراير/شباط المقبل.

وقالت "إن إيلون ماسك يحاول بالفعل التأثير على الانتخابات الفيدرالية" من خلال نشر X منشورات ومقال رأي كتبه يدعم فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما أضافت المتحدثة أن ماسك حر في التعبير عن رأيه، وتابعت "بعد كل شيء، حرية الرأي تغطي أيضا أعظم الهراء".

"حزب البديل من أجل ألمانيا"

وكان ماسك قد جدد دعوته للألمان للتصويت لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني في الانتخابات المقبلة.

وكتب في مقال يوم الأحد في صحيفة "دي فيلت" الألمانية، "إن البديل من أجل ألمانيا هو آخر شعاع أمل لهذه البلاد".

كذلك كتب، الأسبوع الماضي، تعليقا موجزا عبر منصة "إكس" التي يملكها جاء فيه: "البديل من أجل ألمانيا هو وحده من يمكنه إنقاذ ألمانيا".

وشرح ماسك في مقاله أنه يعتقد أن البديل من أجل ألمانيا يتبنى المواقف السليمة والصحيحة في قضايا التعافي الاقتصادي وإمداد الطاقة وكبح الهجرة. كما أنه يرى أن الحزب ملتزم بما يسميه "الواقعية السياسية".

وعبر ماسك عن دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا في مقال رأي كتبه لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية ونشر على الإنترنت، السبت، ما دفع محررة قسم مقالات الرأي إلى الاستقالة احتجاجا.

استثمارات كبيرة لماسك في ألمانيا

أتى دعم ماسك للحزب في الوقت الذي يستعد فيه الألمان للتصويت في 23 فبراير بعد انهيار الحكومة الائتلافية بقيادة المستشار أولاف شولتس.

ودافع ماسك عن حقه في التدخل في السياسة الألمانية بسبب "استثماراته الكبيرة".

يذكر أن المكتب الاتحادي لحماية الدستور، وهو وكالة المخابرات الداخلية، صنف حزب البديل من أجل ألمانيا على المستوى الوطني حالة تطرف مشتبها بها منذ عام 2021.

ويحتل الحزب المركز الثاني في استطلاعات الرأي.

