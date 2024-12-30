وزير خارجية أوكرانيا من دمشق: إذا استطعتم إخراج الروس من أراضيكم ستضمنون أمنكم وأمن البلاد المجاورة

أشار وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، في تصريح من دمشق، إلى أنه "إذا استطعتم إخراج الروس من أراضيكم ستضمنون أمنكم وأمن البلاد المجاورة"، وذلك بعد لقائه زعيم هيئة تحرير الشام وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق.

ولفت إلى "أننا نسعى للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة في مجالات عدة"، موضحًا "أننا نعرض على الإدارة السورية المساعدة في مجال جمع الأدلة والتحقيق ومتابعة جرائم النظام السابق وروسيا".

وأضاف سيبيها "روسيا ونظام الأسد مشتركان في ارتكاب الفظائع في سوريا"، وقال "نؤمن بأن العلاقات بين بلدينا ستشهد تطورا كبيرا".

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني "أننا نؤمن بأن العلاقات الأوكرانية السورية ستشهد تطورا كبيرا".

وأمس، شدد الشرع في مقابلة مع قناة "العربية"، على أن "روسيا هي ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة"، موضحًا "أننا لا نريد خروج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها بسوريا".

وينظر إلى القواعد الروسية في سوريا على أنها جزء من الإستراتيجية العسكرية العالمية لموسكو، فقاعدة طرطوس تعد المنشأة الوحيدة لروسيا على البحر المتوسط التي تقدم الدعم اللوجيستي والإصلاح، في حين تعد حميميم مركزا للعمليات الجوية.