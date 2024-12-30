السوداني والمالكي أكدا دعم العراق لوحدة سوريا: لإيقاف العدوان على غزة وترسيخ الاستقرار بلبنان

ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي ​محمد شياع السوداني​، أنّ "السّوداني التقى رئيس ائتلاف دولة القانون ​نوري المالكي​، وجرى بحث الأوضاع العامّة في البلاد، وما حقّقته الحكومة من تقدّم على مستوى تنفيذ أهداف برنامجها الحكومي، لاسيّما المتعلّق منها بتأمين احتياجات المواطنين، والسّعي إلى تطوير الخدمات والارتقاء بالواقع الاقتصادي للبلاد، بما يحقّق التّنمية الشّاملة".

وأوضح في بيان، أنّ "اللّقاء شهد أيضًا البحث في أبرز التّحدّيات الّتي تواجه العراق، وأهميّة تضافر جهود الجميع من أجل التّصدّي لها، في ظلّ ما تشهده المنطقة من أحداث، خصوصًا في ​سوريا​"، مشيرًا إلى أنّ "الجانبين أكّدا الموقف العراقي الثّابت الدّاعم لوحدة الأراضي السّوريّة واحترام خيارات شعبها، وضرورة استمرار التّحرّك الدّولي والإقليمي لإيقاف العدوان على ​غزة​، وترسيخ الاستقرار في ​لبنان​، وجهود العراق في منع انتشار الصّراع بالمنطقة".