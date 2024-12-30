أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بأنّ "بعد عودة الاتصال بمجاهدينا في القوّة الصّاروخيّة لسرايا القدس شمال قطاع غزة، وجّهنا خلال اليومين الماضيين ضربةً صاروخيّةً باتجاه مدينتَي القدس وتل أبيب المحتلّتَين وسيديروت ومغتصبات غلاف غزة، ردًّا على جرائم العدو الصّهيوني بحقّ أبناء شعبنا واقتحام المسجد الأقصى المبارك".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": وجّهنا خلال اليومين الماضيين ضربة صاروخية باتجاه القدس وتل أبيب ومستوطنات غلاف غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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