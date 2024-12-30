وكالة الأنباء السورية: الشرع يلتقي وفدًا أوكرانيًا برئاسة وزير الخارجية في دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا، بأن زعيم هيئة تحرير الشام وقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي وفدًا أوكرانيًا رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية اندريه سيبيغا في دمشق.

وتأتي زيارة وفد أوكرانيا التي تستمر حربها مع روسيا، بعد زيارات لوفود إقليمية ودولية ومنظمات أممية للقاء ممثلي الإدارة الجديدة بعد سقوط النظام السوري السابق.

وأمس، شدد الشرع على أن "روسيا هي ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبيرة"، موضحًا "أننا لا نريد خروج روسيا بطريقة لا تليق بعلاقتها بسوريا".

وينظر إلى القواعد الروسية في سوريا على أنها جزء من الإستراتيجية العسكرية العالمية لموسكو، فقاعدة طرطوس تعد المنشأة الوحيدة لروسيا على البحر المتوسط التي تقدم الدعم اللوجيستي والإصلاح، في حين تعد حميميم مركزا للعمليات الجوية.