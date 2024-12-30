"سي إن إن": الجيش الإسرائيلي يحتجز مدير مستشفى كمال عدوان في قاعدة سدي تيمان في صحراء النقب

أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن معتقلين فلسطينيين سابقين، بأن الجيش الإسرائيلي يحتجز مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية في "قاعدة سدي تيمان في صحراء النقب بالقرب من حدود قطاع غزة"، والتي سبق وأن تم نشر عدة تقارير عن انتهاكات من قبل جنود إسرائيليين بحق فلسطينيين في القاعدة.

وأمس، طالبت وزارة الصحة الفلسطينية بالإفراج الفوري عن مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وعن كافة الكوادر الطبية المعتقلة في السجون الإسرائيلية.

ووصفت الوزارة الاعتقالات التي قام بها الجيش الإسرائيلي بأنها "انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحقوق العاملين في المجال الصحي".

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في وقت سابق، وأضرمت النار فيه، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 350 شخصا كانوا داخل المستشفى، من بينهم الطواقم الطبية ومرضى وجرحى.