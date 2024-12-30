إصابة نتنياهو بسرطان البروستاتا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن مستشفى إسرائيليا، أعلن أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خضع لعملية جراحية ناجحة في البروستاتا اليوم الأحد.

وكانت “روسيا اليوم” قد نقلت عن الفريق الطبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إصابته بسرطان البروستات من الدرجة الثالثة وذلك بعد خضوعه اليوم الأحد لعملية جراحية جراء تضخم غدة البروستاتا.

وذكرت “روسيا اليوم” أيضا أن “القناة 12 الإسرائيلية، أعلنت ‏بشكل رسمي إصابة نتنياهو صاحب 75 عاما بسرطان البروستاتا”، ونشرت فيديو له قبل إجرائه العملية في المستشفى.

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