لافروف: الإطاحة السريعة بالأسد كانت نتيجة عجزه عن معالجة المشاكل الاجتماعية في البلاد

اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الى ان "الإطاحة السريعة بالرئيس السوري السابق بشار لأسد كانت نتيجة عجزه عن معالجة المشاكل الاجتماعية في البلاد".

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