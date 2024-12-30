ثلاثة قتلى جراء الأمواج العاتية في البيرو والإكوادور وتشيلي

توفي ثلاثة أشخاص بسبب أمواج وصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار في الإكوادور وتشيلي والبيرو حيث تم إغلاق حوالى مئة ميناء.
وأفاد وزير إدارة المخاطر الإكوادوري خورخي كاريو في مؤتمر صحافي عن "وضع خطير" وحذّر من أن البلاد قد تشهد ظروفا مماثلة في المستقبل.
وأضاف "للأسف سجلت حالتا وفاة لدينا" في منطقة مانتا في جنوب غرب الإكوادور.
وسجّلت وفاة ثالثة في تشيلي حيث عُثر على رجل يبلغ 30 عاما متوفيا عند أحد الشواطئ، بحسب ما أفاد سلاح البحرية في البلاد.
وفي البيرو، أُغلقت جميع الموانئ تقريبا بسبب الأمواج العاتية، بحسب ما قال رئيس إدارة علوم المحيطات التابعة للبحرية إنريكي فاريا لشبكة "كانال إن".
وتوقع بأن تتواصل الأمواج العاتية "في الأيام المقبلة" لكنها ستهدا قليلا اعتبارا من الاثنين وتعود إلى طبيعتها في الأيام الأولى من العام الجديد.
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