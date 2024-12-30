وزير الدفاع السلوفاكي: سيتعين على أوكرانيا أن تتصالح مع خسارة جزء من أراضيها

أعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك، أن "أوكرانيا سيتعين عليها أن تتصالح مع خسارة جزء من أراضيها"، مشيرا الى أن "الواقع يظهر أن أوكرانيا سيتعين عليها التخلي عن جزء من أراضيها".

وأشار كالينياك، في مقابلة مع قناة "تي أي 3" التلفزيونية، إلى أن "أوكرانيا لا تدرك خصوصيات موقعها الجغرافي ولا تفهم أن أطول حدودها هي مع روسيا".

وأضاف: "من المرجح أن أوكرانيا لا تدرك أنها لن تتحرك أبدًا ولن تجد نفسها بين ألمانيا وسويسرا، بل ستبقى دائمًا على الحدود مع روسيا".