كوريا الجنوبية.. "فحص طارئ" لمنظومة تشغيل الطائرات

ابوظبي - سيف اليزيد - أمر تشوي سانج-موك القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بإجراء فحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات بالكامل في البلاد للوقوف على معايير السلامة وذلك بمجرد الانتهاء من عملية انتشال جثث ضحايا طائرة تابعة لشركة جيجو إير.

جاء ذلك بعد أن أودى أسوأ حادث طيران في كوريا الجنوبية أمس بحياة 179 شخصاً عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة جيجو إير في أثناء محاولتها الهبوط وانحرافها عن المدرج قبل أن تتحول إلى كرة من اللهب في مطار موان الدولي.



أضاف تشوي في اجتماع لإدارة الكوارث في سول أن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي تحديد هويات الضحايا ودعم أسرهم وعدم ادخار أي جهد في علاج فردي الطاقم اللذين نجا من الكارثة.

وقال "حتى قبل ظهور النتائج النهائية للتحقيق، نطلب من المسؤولين الكشف بكل وضوح عن سير التحقيق في الحادث وإبلاغ أسر الضحايا على الفور".

وتابع "فور الانتهاء من عملية انتشال جثث الضحايا، نطالب وزارة النقل بإجراء فحص طارئ لمنظومة تشغيل الطائرات بالكامل للوقوف على معايير السلامة لمنع تكرار حوادث الطائرات".