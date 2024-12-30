شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب جزيرة لوزون بالفلبين.. لا أنباء عن ضحايا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات جزيرة لوزون الفلبينية، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل "فيفولكس" إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات، وهز بلدة بانجي الشمالية في إقليم إيلوكوس.ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.