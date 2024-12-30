اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن مصادر في الجيش الاسرائيلي والشاباك، الى أن "حماس ما تزال قادرة على حكم قطاع غزة"، لافتة الى أنه "إذا لم نتخذ قرارات بشأن غزة فإننا نقوض انجازات الحرب ولا نسقط حماس".
واكدت نقلا عن مصادر امنية أننا "ندعم التوصل إلى وقف إطلاق نار كامل أو جزئي بشكل فوري"، معتبرة ان "عدم الخوض في تفاصيل اليوم التالي في قطاع غزة سيعيدنا إلى 6 تشرين الاول"، لافتة الى أن "فريق المفاوضات متفائل بحذر إزاء الصفقة ويقولون إن هناك تقدما".
واعتبرت أن "حماس مستعدة للتوصل إلى صفقة لكن بشروطها"، مشيرة الى أن "جميع الجهات تحاول التوصل إلى تفاهمات قبل تسلم الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترمب مهام منصبه".
وذكرت الصحيفة أن "مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مستمرة وبقيت بعض الفجوات".
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت: مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مستمرة وحماس ما تزال قادرة على حكم قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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