مدير منظمة الصحة العالمية: المستشفيات بغزة أصبحت مرة أخرى ساحات معارك والنظام الصحي تحت تهديد شديد

اعلن مدير منظمة الصحة العالمية، أن "المستشفيات في غزة أصبحت مرة أخرى ساحات معارك والنظام الصحي تحت تهديد شديد". واضافت "نحث إسرائيل على احترام الاحتياجات الصحية للمرضى الذين احتجزتهم في غزة".
واشارت الى ان "مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية في مكان غير معروف ونطالب بالإفراج عنه".
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