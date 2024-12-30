إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر: لا يمكن القول إن مفاوضات صفقة التبادل مجمدة لكن لا تطورات جديدة حتى الآن

افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصادر، بأنه "لا يمكن القول إن مفاوضات صفقة التبادل مجمدة لكن لا تطورات جديدة حتى الآن".

واشارت الى أن "الجيش يحاول الضغط عسكريا على حماس لإنجاز صفقة رغم فشل هذه السياسة خلال الأشهر الماضية".