نائب وزير خارجية أذربيجان: نؤكد أهمية تنمية العلاقات مع سوريا وإعادة افتتاح سفارتنا بدمشق

التقى وزير الخارجيّة والمغتربين في الحكومة السّوريّة الجديدة أسعد الشيباني، وفدًا حكوميًّا برئاسة نائب وزير الخارجيّة الأذربيجانيّة يارجين رفيعيف.

وأكّد رفيعيف "دعم بلاده للحكومة الجديدة، للنّهوض بسوريا وإعادة إعمارها"، مشيرًا إلى "أهميّة تنمية العلاقات بين البلدين، وإعادة افتتاح السّفارة بعد 12 عامًا من الانقطاع"، بحسب "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا".

بدوره، ثمّن الشيباني "موقف الدولة الأذريّة المناصر للشّعب السّوري"، مشدّدًا على أنّ "أولويّات الحكومة السّوريّة هي التّنمية الاقتصاديّة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".