التقى وزير الخارجيّة والمغتربين في الحكومة السّوريّة الجديدة أسعد الشيباني، وفدًا حكوميًّا برئاسة نائب وزير الخارجيّة الأذربيجانيّة يارجين رفيعيف.
وأكّد رفيعيف "دعم بلاده للحكومة الجديدة، للنّهوض بسوريا وإعادة إعمارها"، مشيرًا إلى "أهميّة تنمية العلاقات بين البلدين، وإعادة افتتاح السّفارة بعد 12 عامًا من الانقطاع"، بحسب "الوكالة العربيّة السّوريّة للأنباء- سانا".
بدوره، ثمّن الشيباني "موقف الدولة الأذريّة المناصر للشّعب السّوري"، مشدّدًا على أنّ "أولويّات الحكومة السّوريّة هي التّنمية الاقتصاديّة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير خارجية أذربيجان: نؤكد أهمية تنمية العلاقات مع سوريا وإعادة افتتاح سفارتنا بدمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.