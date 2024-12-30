الخارجية العراقية: لضرورة الحل السياسي للأزمة السورية واحترام إرادة الشعب بعيدا عن التدخلات الخارجية

اشارت وزارة الخارجية العراقية، الى ان "بغداد ترى أن استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من استقرار المنطقة"، مشددة على "ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية واحترام إرادة الشعب بعيدا عن التدخلات الخارجية".

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