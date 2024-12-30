أرسلان: لن يبقى أحد فوق الغربال وللسعودية ومصر والإمارات دور مهم وفاعل بإنقاذ الأمة

أشار رئيس "الحزب الدّيمقراطي اللّبناني" طلال أرسلان، إلى أنّ "في هذه الظّروف العصيبة الّتي تمرّ بها أمّتنا من انقسامات ورهانات مشبوهة من كلّ حدبٍ وصوب، وما يتربّص بنا من مؤامرات دوليّة، وبمعونة إقليميّة من مخطّطات فتنويّة تعيدنا إلى العصر الجاهلي، لا بدّ لكلّ عاقلٍ أن يؤكّد أنّ للسّعوديّة ومصر والإمارات دورًا مهمًّا وفاعلًا في إنقاذ ما تبقّى من هذه الأمّة، وفي منع استغلال الدّين الشّريف لغايات فتنويّة تهدّد أمن المنطقة بأسرها واستقرارها".
وأكّد في تصريح، أنّه "لن يبقى أحد فوق الغربال، وترك الأمور بهذا الشّكل سيعرّض الجميع إلى براكين من الدّماء والدّمار، فلنتّقي الله بعباده... حمى الله مصر والأردن والعراق ولبنان وسوريا وما تبقّى من فلسطين، من بذور الشّرذمة والفتن والتّقسيم".
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