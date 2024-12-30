بري: حاسم في جلسة انتخاب الرئيس و"حزب الله" متجاوب مع الجيش لتطبيق ما اتُفق عليه جنوبًا

أكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري "أنّني حاسم في جلسة 9 كانون الثّاني المقبل لانتخاب رئيس الجمهوريّة، حتّى لو أجرينا أكثر من دورة في الجلسة نفسها. المهم أن ينتخب البرلمان رئيسًا، ويتحمّل النّواب مسؤوليّاتهم حيال هذا الواجب الدّستوري".
وعن الخروقات الإسرائيليّة المتواصلة في الجنوب، شدّد في تصريح لصحيفة "النهار"، على أنّه "على لجنة المراقبة القيام بمسؤوليّاتها مع اليونيفيل. وعلى إسرائيل الانسحاب من البلدات الّتي وصلت إليها، وأن ينتشر الجيش اللبناني في هذه الأماكن لا أكثر ولا أقل"، مشيرًا إلى أنّ "بالنّسبة إلى "حزب الله"، فهو متجاوب مع الجيش لتطبيق ما تمّ الإتفاق عليه".
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