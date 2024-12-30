النشرة: فعاليات اجتماعية من منطقة البقاع هنأت اللبنانيين بعيدي الميلاد ورأس السنة

تقدمت العديد من الفعاليات الإجتماعية في منطقة البقاع، عبر "النشرة"، بالتهنئة إلى اللبنانيين، بمناسبة حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.

في هذا السياق، تمنى رئيس منتدى زحلة الأكاديمي الدكتور بديع الحاج شاهين الصحة والسعادة لكل إنسان والإستقرار للبنان، مشيراً إلى أن الوطن سيبنى على أسس سليمة وقوية كي يعود منارة للشرق والعالم.

بدوره، تمنى مؤسس جمعية الناس للناس عامر الصبوري أن يحل السلم على الشعوب التي كانت مظلومة في شهر التسامح، في حين تمنى الأستاذ فراس أبو حمدان أن "تعاد الأعياد بأيام أفضل وأرقى، وأن تتغير أحوال البلد وأن نبتعد عن التشدد والتعصب".

من جانبه، رأى الدكتور غسان معلوف أن "العالم بحاجة إلى أن يولد يسوع من جديد في قلوب حكام الكون لتبزغ من فكرهم المحبة"، معتبراً أنه لم يبق لنا أي ملجأ إلا أن يولد يسوع من جديد ويزرع المحبة ويطرد تجار الأوطان".

كما توجه عضو الرابطة المارونية سمير صادر بالمعادية للشعب اللبناني والمغتربين، متمنياً أن تكون ولادة السيد المسيح، ولادة للبنان الجديد الذي نحلم به، دولة المؤسسات والقانون.

وأيضاً، توجه رئيس حركة شباب الشرق الإعلامي طوني أبو نعوم بأحر التهاني بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، متمنياً أن تحمل الأعياد السلام إلى لبنان.