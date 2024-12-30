شكرا لقرائتكم خبر عن دعم الفئات الأكثر احتياجا.. التحالف الوطنى يستمر فى تقديم خدماته بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استراتيجيته المستدامة لدعم وتحسين حياة المواطنين، يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والخدمية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء مصر.

ويهدف التحالف، الذي يضم مجموعة من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، إلى توفير الدعم للأسر الفقيرة والمحرومة، وذلك من خلال برامج متعددة تشمل الصحة، والتعليم، والمساعدات الاجتماعية.

ويعمل التحالف على تلبية احتياجات المواطنين في المناطق الأكثر فقراً من خلال تنظيم حملات لتوزيع المساعدات الإنسانية، والتي تشمل السلال الغذائية، والأدوية الأساسية، والملابس، إلى جانب توفير الرعاية الصحية عبر قوافل طبية مجانية تجوب القرى والأحياء الأكثر تضررًا هذه القوافل تقدم خدمات طبية مجانية للكشف على الأمراض المزمنة، وتوزيع الأدوية اللازمة، بما يساهم في تحسين الظروف الصحية للمواطنين في المناطق النائية.

وعلى الصعيد التعليمي، يعكف التحالف على توفير فرص تعليمية للأطفال والشباب من الأسر الفقيرة، حيث يعمل على توفير المنح الدراسية، وكذلك تطوير البنية التحتية للمدارس في المناطق المحرومة.

كما يركز التحالف على تمكين المرأة والشباب من خلال برامج تدريبية ودورات تعليمية تساعدهم على اكتساب مهارات جديدة تؤهلهم لدخول سوق العمل وتحقيق الاستقلال المالي.

ويعتبر التحالف الوطني للعمل الأهلي أن التعاون مع الجهات الحكومية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى يعد جزءًا أساسيًا من نجاح مشروعاته، ومن خلال هذه الجهود المشتركة، يهدف التحالف إلى بناء مجتمع أكثر تكافؤًا وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، سواء في المدن أو في المناطق الريفية والنائية.

ويسعى التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى خلق تأثير إيجابي ومستدام يعزز من فرص النمو والازدهار لكافة فئات المجتمع المصري، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.