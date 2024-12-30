بايدن أعلن التاسع من كانون الثاني المقبل يوم حداد وطني على جيمي كارتر

أعلن البيت الأبيض أنّ الرّئيس الأميركي ​جو بايدن​ أصدر مرسومًا، حدّد بموجبه التّاسع من كانون الثّاني المقبل، يوم حداد وطني تكريمًا للرّئيس الـ39 للولايات المتّحدة جيمي كارتر، الّذي توفّي أمس الأحد عن مئة عام.

ودعا بايدن، في المرسوم، الشّعب الأميركي إلى "التّجمّع في هذا اليوم في أماكن العبادة الخاصّة بهم، لتكريم ذكرى الرّئيس جيمس إيرل كارتر الابن"، ودعا أيضًا "شعوب العالم الّذين يشاركوننا حزننا للانضمام إلينا".

على صعيد متّصل، أشار بايدن في بيان نعي بوفاة كارتر، إلى أنّ "أميركا والعالم فقدا زعيمًا ورجل دولة ورجل عمل إنساني غير عادي... لكلّ من يبحث عن معنى أن يعيش المرء حياةً ذات هدف ومعنى -الحياة الطيّبة- عليه أن يدرس حياة جيمي كارتر، رجل مبادئ وإيمان وتواضع".