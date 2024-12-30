المحققون بقضية الأحكام العرفية بكوريا الجنوبية طلبوا إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول

طلب فريق التّحقيق المشترك في قضيّة الأحكام العرفيّة في ​كوريا الجنوبية​، الّذي يضمّ مكتب التّحقيق في فساد كبار المسؤولين والشّرطة وغيرهما، من محكمة منطقة سيئول الغربيّة، إصدار مذكّرة اعتقال بحقّ الرّئيس المعزول يون سيوك-يول (Yoon Suk Yeol)، الّذي يواجه اتهامات بالتّمرّد لفرضه الأحكام العرفيّة في مطلع هذا الشّهر.

وكان قد أرسل مكتب التّحقيق في فساد كبار المسؤولين 3 استدعاءات إلى يون، للمثول للاستجواب في اتهامات التّمرّد وإساءة استخدام السّلطة، غير أنّه تجاهلها.

وتُعدّ هذه هي المرّة الأولى الّتي يتمّ فيها تقديم طلب لإصدار مذكّرة اعتقال بحق رئيس في تاريخ الدّستور لكوريا الجنوبيّة.