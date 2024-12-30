القوات الإسرائيلية اعتقلت 4 مرضى أثناء نقلهم إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة

ذكرت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أنّ "القوّات الإسرائيليّة اعتقلت 4 مرضى من بين 10، أثناء نقلهم من مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة، مشيرةً إلى أنّ أحد المرضى الّذين تمّ اعتقالهم، في حالة حرجة للغاية".
وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها برًّا وبحرًا وجوًّا على قطاع غزة، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أدّى إلى مقتل 45,514 فلسطينيًّا أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، وإصابة 108,189 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة، إذ لا يزال آلاف الضّحايا تحت الأنقاض وفي الطّرقات؛ ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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