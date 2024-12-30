نائب أردوغان: تركيا مستعدة لتقاسم خبراتها والمساهمة قدر الإمكان بتنمية سوريا وتطويرها

أشار نائب الرّئيس التّركي جودت يلماز (Cevdet Yılmaz)، إلى أنّ "​تركيا​ ترحّب بالتطوّرات الحاصلة في ​سوريا​ عقب سقوط نظام الرّئيس السّابق بشار الأسد"، لافتًا إلى أنّ "تحسّن الأوضاع في سوريا سينعكس إيجابًا على منطقة جنوب شرق الأناضول التّركيّة تجاريًّا واقتصاديًّا".

وأوضح، خلال فعاليّة اقتصاديّة في ولاية شانلي أورفة التّركيّة، أنّه "إذا انتعش جيراننا، فسنستفيد من ذلك نحن أيضًا، وإذا كان لدى جيراننا مشاكل، فستنعكس هذه المشاكل علينا أيضًا"، مؤكّدًا أنّ "إعادة الهيكلة في سوريا وخلق البيئة المناسبة، سيؤدّيان إلى عودة السّوريّين وتطوير علاقة تجاريّة جديدة بين أنقرة ودمشق".

وركّز يلماز، على أنّ "هذه المنطقة الّتي استهلكت الصّراعات العرقيّة والطّائفيّة والأيديولوجيّة طاقتها منذ سنوات طويلة، تحتاج إلى تحقيق السّلام والاستقرار والطّمأنينة"، معلنًا أنّ "تركيا مستعدّة لتقاسم خبراتها والمساهمة بقدر ما تستطيع في تنمية سوريا وتطويرها". وشدّد على أنّ "استقرار سوريا وازدهارها من شأنه أن يجلب الرّخاء والاستقرار ليس لشعبها فحسب، بل للمنطقة بأسرها. لذلك، أعتبر سوريا مهمّة للغاية".