سلطات كوريا الجنوبية تدرس إمكانية إجراء عمليات تفتيش خاصة لطائرات بوينغ 737-800

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية أنّها "تدرس إمكانية إجراء عمليات تفتيش خاصة لطائرات بوينغ 737-800 العاملة في البلاد"، وذلك غداة مقتل 179 شخصا في كارثة تحطّم طائرة من هذا الطراز في مطار موان (جنوب غرب).

واوضح جو جونغ-وان، رئيس مكتب سياسة الطيران في وزارة النقل الكورية الجنوبية للصحافيين أنّ "101 طائرة من طراز B737-800 تعمل حاليا في كوريا الجنوبية. لذلك، فإنّنا ندرس الخيارات لإجراء عمليات تفتيش خاصة لطائرات B737-800".

وامس، قتل 179 شخصا في تحطّم طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان آتية من بانكوك وعلى متنها 181 شخصا، في حادث لم ينج منه سوى شخصين ورجّحت السلطات أن يكون نتيجة اصطدام الطائرة بطيور ورداءة الطقس.

والطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800، دخلت الخدمة عام 2009 بحسب موقع "فلايتردار" المتخصص، وقد تحطمت أثناء هبوطها.