الرجل الوحيد الناجي من كارثة الطائرة الكورية الجنوبية أصيب بالشلل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من سيئول (كوريا الجنوبية): تم نقل مضيفة طيران تدعى لي، وهي الناجية الأنثى الوحيدة (الناجي الثاني رجل)، وتتمتع لي بحالة صحة مستقرة، ولا يوجد ما يهدد حياتها، على إثر حادث تحطم طائرة جيجو إير رقم 7C 2216 والذي أسفر عن مقتل 179 شخصًا، إلى المركز الطبي لجامعة إيهوا للسيدات يوم الأحد، وفقاً لوكالة يونهاب الاخبارية الكورية الجنوبية.

لم يدل المضيف الجوي الناجي من حادث تحطم الطائرة المميت يوم الأحد بالكثير عن الحادث، حيث أخبر الأطباء أنه "استيقظ ليجد نفسه قد تم إنقاذه"، كما امتنع الطاقم الطبي عن طرح المزيد من الأسئلة حتى لا يتسبب في صدمة نفسية كبيرة له.

وقال جو وونغ، رئيس المركز الطبي الجامعي للسيدات في إيهوا، حيث يتم علاج المضيفة التي تدعى لي، للصحفيين مساء الأحد، إن الناجي الذكر من الحادث لم يتحدث عن تفاصيل الحادث الذي وقع حوالي الساعة التاسعة صباح الأحد.

وأضاف :"هناك صدمة ناتجة عن الحادث، ولم نسأله عن الحادث على وجه التحديد لأنه لا يساعده على التعافي".

هل يعاني فقداناً للذاكرة؟

وعندما سُئل عما إذا كان لي يعاني من فقدان الذاكرة، قال جو إنه من السابق لأوانه مناقشة مثل هذا الاحتمال. وأضاف أن لي قادر تمامًا على التواصل.

تم نقل لي في البداية إلى مستشفى في موكبو بمقاطعة جولا الجنوبية، ولكن تم نقله إلى المركز الطبي في سيول حوالي الساعة 4:15 مساءً يوم الأحد. تم تشخيص حالته بكسور في خمسة أجزاء من الجسم، بالإضافة إلى جروح في الجبهة وفروة الرأس.

احتمالات الإصابة بالشلل كبيرة

وهو داخل غرفة العناية المركزة بسبب احتمال إصابته بالشلل نتيجة لضرر عصبي، ومن المقرر أن يتلقى العلاج من قبل أطباء نفسيين بسبب الضرر النفسي المحتمل الذي تعرض له نتيجة المأساة.

الناجية لي حالتها جيدة

وتتلقى الناجية الأخرى من الحادث، وهي مضيفة طيران تدعى لي، العلاج في مركز أسان الطبي في سيول. وقد أصيبت بإصابات في الكاحل والرأس، ولا يبدو أن حياتها مهددة، ورفض الطاقم الطبي في المستشفى التعليق على تفاصيل حالتها، كما أنها لم تتحدث حتى الآن لوسائل الإعلام.

الناجيان الوحيدان من طائرة جيجو إير رقم 7C 2216 التي تحطمت أثناء هبوطها في مطار موان الدولي في مقاطعة جولا الجنوبية، سوف يكونا تحت مجهر الإعلام وكذلك جهات التحقيق لمعرفة ماذا حدث قبل تحطم واحتراق الطائرة، فقد هبطت الطائرة دون فتح عجلات الهبوط لسبب غير مؤكد، ولكن المؤشرات الأولية تقول إن طائراً، أو سرباً من الطيور كان سبب في تعطل عجلات الهبوط، فتحطمت الطائرة على إثر اصطدامها بحاجز لتحترق، مما أسفر عن مقتل 179 من أصل 181 راكبًا.

وتواصل السلطات عملية التعرف على هويات الضحايا، إلى جانب التحقيق في السبب الدقيق للحادث، كما أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية فترة حداد وطني لمدة 7 أيام تمتد حتى منتصف ليل الرابع من كانون الثاني (يناير).