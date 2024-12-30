شكرا لقرائتكم خبر عن 35 هجومًا.. القتال العنيف يتجدد في أجزاء بكورسك الروسية والان نبدء بالتفاصيل

حرب كورسيك

هجمات على الدفاعات الأوكرانية

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات الأوكرانية إن أجزاء في منطقة كورسك غربي روسيا، التي احتلها الجنود الأوكرانيون شهدت مرة أخرى قتالًا عنيفًا الأحد.وقع 35 هجومًا روسيًا في المنطقة خلال الأحد، وكانت هذه الهجمات مدعومة بشكل كبير من قبل المدفعية، وفقا لتقرير الوضع المسائي من الأركان العامة في كييف.ولم تُقدم معلومات عن المواقع الدقيقة للجبهة، وكانت القوات الأوكرانية قد فاجأت روسيا في الصيف الماضي بالسيطرة على هذه المنطقة.وتحاول القوات الروسية استعادة السيطرة على المنطقة منذ ذلك الحين، وتستمر المعارك العنيفة أيضا في شرق أوكرانيا.واستهدفت القوات الروسية منطقة بكروفسك على أطراف دونباس، التي شنت فيها هجمات على الدفاعات الأوكرانية 26 مرة بدعم من المدفعية والطائرات المقاتلة خلال اليوم.وأكد الجنرالات في كييف أن الهجمات صُدت، ولم يتسن التحقق من التقارير الواردة من مناطق القتال بشكل مستقل.وكانت روسيا قد شنت حربا ضد جارتها أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.