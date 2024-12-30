طائرة كورية جنوبية أخرى عادت أدراجها بعد الإقلاع بسبب مشكلة في معدات الهبوط

كشفت وكالة "يونهاب" الكوريّة الجنوبيّة للأنباء، أنّ "رحلة طيران تابعة لخطوط "جيجو اير" (Jeju Air) كانت متوجّهةً إلى جزيرة جيجو، عادت أدراجها بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار جيمبو الدّولي (Gimpo International Airport) في كوريا الجنوبية، بسبب مشكلة في معدّات الهبوط، مماثلة لمشكلة الطّائرة المنكوبة الّتي تحطّمت يوم أمس الأحد".
وأوضحت أنّ "شركة الطّيران أبلغت الرّكاب البالغ عددهم 161 بالخلل الميكانيكي النّاجم عن مشكلة في معدّات الهبوط، ثمّ أعادت الرّحلة إلى مطار غيمبو. وتخطّط الشّركة لاستئناف الرّحلة بطائرة بديلة".
وكان قد خلّف حادث تحطّم طائرة مميت وقع صباح الأحد في مطار موان بكوريا الجنوبيّة، 179 قتيلًا وناجيَين فقط.
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