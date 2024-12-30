ترامب يؤيد ماسك ويدعم تأشيرات «العمالة الماهرة»

ابوظبي - سيف اليزيد - فلوريدا (وكالات)

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أمس، أنه يساند الملياردير إيلون ماسك في نزاع على استخدام برنامج التأشيرات «إتش-1بي» الذي يسمح للشركات بتوظيف عمال أجانب في مجال التكنولوجيا، مشدداً على دعمه الكامل للبرنامج الذي يعارضه بعض مؤيديه.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن نشر ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي تسلا وسبيس إكس، منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي توعد فيها بشن حرب دفاعاً عن برنامج التأشيرات «إتش-1بي». وقال ترامب، الذي تحرك للحد من استخدام التأشيرات خلال فترة رئاسته الأولى، لصحيفة نيويورك بوست أمس، إنه يؤيد البرنامج.

وأضاف ترامب للصحيفة «لدي عدد كبير من تأشيرات إتش-1بي على ممتلكاتي، أنا أدعم تأشيرات إتش-1بي، واستخدمتها عدة مرات، إنه برنامج رائع».

وقال ماسك في منشور على منصة إكس الجمعة الماضي «السبب وراء وجودي في أميركا مع الكثير من الأشخاص المهمين الذين أسسوا سبيس إكس وتسلا ومئات الشركات الأخرى التي جعلت أميركا قوية هو برنامج إتش-1بي»، مضيفاً «سأشن حرباً لا يمكن لأحد أن يتصورها دفاعاً عن هذه القضية».

وحصل ماسك، وهو مواطن أميركي ولد في جنوب أفريقيا، على تأشيرة إتش-1بي، كما تلقت شركته تسلا للسيارات الكهربائية 724 تأشيرة هذا العام. وعادة ما تكون تأشيرات إتش-1بي سارية لمدة ثلاث سنوات، لكن حامليها يمكنهم تمديدها أو التقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة.