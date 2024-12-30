شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب حادث.. كندا تعلن تعليق الرحلات الجوية في مطار هاليفاكس والان نبدء بالتفاصيل

حوادث الطائرات في كندا

تعليق عمليات الطيران

الدمام - شريف احمد - تسبب حادث طائرة في مطار هاليفاكس ستانفيلد الدولي في كندا في تأخير مؤقت لجميع عمليات الطيران.وأشارت المتحدثة باسم المطار تيفاني تشيس، إلى تعرض رحلة تابعة لشركة "إير كندا إكسبريس" تشغلها شركة "بال إيرلاينز" القادمة من سانت جونز في نيوفاوندلاند، لحادث عند هبوطها.وقال المتحدث باسم شركة "إير كندا" بيتر فيتزباتريك إن طائرة من طراز "بومباردييه كيو 400" واجهت مشكلة في عجلات الهبوط بعد وصولها.وأوضح أن الطائرة لم تتمكن من الوصول إلى الصالة وجرى نقل الطاقم و73 راكبًا بالحافلة.وأضاف فيتزباتريك إنه لم يصب أحد على متن الطائرة، لكن متحدثًا باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية في نوفا سكوتيا، الذي استجاب للحادث إلى جانب المسعفين، قال إنه أبلغ عن إصابات طفيفة.ولفتت تشيس إلى تعليق عمليات الطيران بعد الحادث في انتظار الحصول على تصريح باستمرار عمليات المطار.واستأنف أحد مدارج المطار منذ ذلك الحين عملياته المعتادة، ولم يتضح سبب الحادث بعد، في انتظار إجراء تحقيق.