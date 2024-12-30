- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية الأمريكية تتوقع استمرار عواصف ورياح قوية مدمرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال فرانك بيريرا، خبير الأرصاد الجوية في هيئة الأرصاد الأمريكية، إنه من المتوقع أن تستمر العواصف القوية التي تتحرك عبر الجنوب الشرقي، لتتسبب فى هبوب "رياح قوية ومدمرة".
ويهدد نظام عواصف شديدة بإثارة أعاصير في أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة اليوم الأحد.
ويأتي ذلك بعد أن أسفر الطقس العاصف عن مقتل شخصين على الأقل نتيجة زوابع ضربت تكساس ومسيسيبي.
وأضاف: "هذا الأمر ليس غير مسبوق، لكنه غير شائع إلى حد ما أن يحدث تفش للطقس القاسي بهذا الحجم في أواخر العام".
وأشار إلى أن العواصف ستواصل التحرك شرقا حتى تبتعد عن اليابسة، مما يعني أن مخاطر الطقس القاسي ستتضاءل مع حلول مساء اليوم الأحد.
كما أصيب أربعة أشخاص بجروح لا تعتبر خطيرة، وفقا لما ذكرته ماديسون بولستون من مكتب شرطة مقاطعة برازوريا.
وكانت هناك "عدة نقاط هبوط" للإعصار في المقاطعة بين ليفربول وهيلكريست فيليدج وألفين.
وأوضحت ماديسون بولستون أن المسؤولين كانوا على علم بوجود نحو 10 منازل متضررة، لكنهم يعملون على تحديد حجم الأضرار بشكل دقيق.
وأدت إلى تأخير وإلغاء آلاف الرحلات الجوية في موسم العطلات في عدد من الولايات الأمريكية.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ووكالات إنفاذ القانون المحلية، أن ما لا يقل عن 10 أعاصير ضربت ولايات تكساس ولويزيانا ومسيسيبي في جنوب شرق أمريكا، السبت، مما أدى إلى مقتل شخص بالقرب من هيوستن.
وشهدت رياحا قوية تصل سرعتها إلى 150 ميلًا في الساعة ضربت المرتفعات العالية لحوض بحيرة تاهو في كاليفورنيا و50 ميلًا في الساعة على ارتفاعات أقل في المنطقة مؤخرًا مع توقع هطول أمطار غزيرة من سان فرانسيسكو إلى بورتلاند بولاية أوريغون.
ويهدد نظام عواصف شديدة بإثارة أعاصير في أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة اليوم الأحد.
ويأتي ذلك بعد أن أسفر الطقس العاصف عن مقتل شخصين على الأقل نتيجة زوابع ضربت تكساس ومسيسيبي.
العواصف القوية في أمريكاوأوضح "بيريرا" أن خط الطقس العاصف أدى حتى الآن إلى نحو 40 بلاغًا عن أعاصير من جنوب شرقى تكساس إلى ألاباما، لكن هذه البلاغات لا تزال غير مؤكدة حتى يتم إجراء مسح للأضرار.
وأضاف: "هذا الأمر ليس غير مسبوق، لكنه غير شائع إلى حد ما أن يحدث تفش للطقس القاسي بهذا الحجم في أواخر العام".
وأشار إلى أن العواصف ستواصل التحرك شرقا حتى تبتعد عن اليابسة، مما يعني أن مخاطر الطقس القاسي ستتضاءل مع حلول مساء اليوم الأحد.
قتلى وأضرار متعددةولقى أمس السبت شخص حتفه في منطقة ليفربول الواقعة جنوب هيوستن بولاية تكساس.
كما أصيب أربعة أشخاص بجروح لا تعتبر خطيرة، وفقا لما ذكرته ماديسون بولستون من مكتب شرطة مقاطعة برازوريا.
وكانت هناك "عدة نقاط هبوط" للإعصار في المقاطعة بين ليفربول وهيلكريست فيليدج وألفين.
وأوضحت ماديسون بولستون أن المسؤولين كانوا على علم بوجود نحو 10 منازل متضررة، لكنهم يعملون على تحديد حجم الأضرار بشكل دقيق.
10 أعاصيروضربت أعاصير جنوب شرق الولايات المتحدة، وعواصف ثلجية ورياح شديدة الساحل الغربي.
وأدت إلى تأخير وإلغاء آلاف الرحلات الجوية في موسم العطلات في عدد من الولايات الأمريكية.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ووكالات إنفاذ القانون المحلية، أن ما لا يقل عن 10 أعاصير ضربت ولايات تكساس ولويزيانا ومسيسيبي في جنوب شرق أمريكا، السبت، مما أدى إلى مقتل شخص بالقرب من هيوستن.
وشهدت رياحا قوية تصل سرعتها إلى 150 ميلًا في الساعة ضربت المرتفعات العالية لحوض بحيرة تاهو في كاليفورنيا و50 ميلًا في الساعة على ارتفاعات أقل في المنطقة مؤخرًا مع توقع هطول أمطار غزيرة من سان فرانسيسكو إلى بورتلاند بولاية أوريغون.