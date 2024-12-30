شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بالناتو:روسيا قد تشن هجومًا غير تقليدي يتسبب في خسائر للحلف والان نبدء بالتفاصيل

مؤامرات فاشلة

الدمام - شريف احمد - قال جيمس أباثوراي، وهو دبلوماسي كندي يتولى المسؤولية عن الحرب الهجينة والسيبرانية في حلف الناتو، إن هناك إمكانية قوية لشن روسيا هجومًا غير تقليدي على دول الحلف.وأضاف في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" ومقرها لندن، أن الدول الأعضاء في الحلف البالغ عددها 32 دولة كانت بالفعل في وضع "الضفدع المغلي" بسبب هجمات هجينة روسية محتملة عبر أوروبا والولايات المتحدة وكندا.وأشار إلى تزايد أعمال مثل قطع الكابلات في قاع البحر، وتخريب مبان وزرع عبوات حارقة داخل طائرة شحن منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.وقال أباثوراي للشبكة: "يمكننا بالتأكيد إحصاء العشرات، ما يصل إلى 100 بالتأكيد، لكن هناك الكثير من المؤامرات الفاشلة".وأضاف أباثوراي، الذي يعمل على وضع استراتيجية حلف الناتو لمواجهة الحرب الهجينة، إن هناك "احتمالًا حقيقيًا" لهجوم روسي غير تقليدي قد يتسبب في خسائر "كبيرة".وأضاف أن حجم الهجمات يتزايد تدريجيًا إلى مستوى كان "غير مقبول على الإطلاق" قبل 5 أعوام فقط.