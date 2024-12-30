شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء محطتين لمترو الأنفاق في روما بعد اندلاع حريق والان نبدء بالتفاصيل

سبب الحريق غير واضح

الدمام - شريف احمد - أُخليت محطتين لمترو الأنفاق في وسط روما يوم الأحد، بعد اندلاع حريق في مخزن مهجور بالقرب من محطتين يرتادهما السياح بكثرة.وتسببت أدخنة الحريق القادم من مخزن في منتزه فيلا بورجيزي في تسرب الدخان إلى نظام التهوية في محطة مترو أنفاق فلامينيو القريبة.أدى ذلك إلى اعتقاد الكثيرين بأن الحريق اندلع داخل المحطة نفسها، ما أثار الذعر بين المسافرين، وانتشار حالة من الهلع داخل محطات المترو.قررت السلطات بعد ذلك إخلاء كل من محطة فلامينيو ومحطة إسبانيا القريبة.ووفقًا للتقارير الأولية، لم يجر تسجيل أي إصابات، لكن بعض الأشخاص أفادوا بمعاناتهم من صعوبات في التنفس.ولا يزال سبب الحريق غير واضح حتى الآن، فيما توجد الشرطة ورجال الإطفاء في موقع الحادث.