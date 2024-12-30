أوروبا: القتل الرحيم والانتحار بمساعدة الغير "حق مشروع"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كان التصويت الأخير في المملكة المتحدة للتحرك نحو إضفاء الشرعية على الموت بمساعدة الغير بمثابة لحظة تاريخية بالنسبة للبلاد - ولكنه يعكس أيضًا اتجاهًا أوسع في أوروبا، وتتجه القارة العجوز نحو تحرير قوانينها بهدف توسيع خيارات نهاية الحياة لتشمل القتل الرحيم والانتحار بمساعدة الغير.

ويرى بعض الخبراء أن الموقف الأخير في المملكة المتحدة يعكس اتجاهاً متزايداً لا مفر منه بين بلدان أوروبا الغربية. فقد أصبحت أشكال مختلفة من الموت بمساعدة الغير قانونية بالفعل في النمسا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا وأسبانيا وسويسرا.

وقال مارتن بويسن، أستاذ قانون الصحة في جامعة إيراسموس روتردام: "لن يحدث هذا في كل البلدان في وقت واحد، ولكن بشكل خاص في أوروبا الغربية وشمال أوروبا، إذا لم تكن هناك قوانين متاحة بعد، فسيكون هناك رغبة في إصدار مثل هذه القوانين. أعتقد أن هذا أمر لا مفر منه".

ولكن بالنسبة لآخرين، هناك مخاوف من أن القوانين الحالية يتم دفعها بالفعل إلى ما هو أبعد من الغرض المقصود منها، ومخاوف من أن هذا التقدم البطيء نحو الموت بمساعدة الغير ليصبح هو القاعدة قد يؤدي إلى الأذى - وخاصة للأشخاص الضعفاء.

وفي سويسرا، على سبيل المثال، أثار الاستخدام الأخير لجهاز الانتحار الجدل بشدة، بينما في هولندا، يقدم الشباب الذين يعانون من حالات الصحة العقلية على الانتحار بشكل قانوني بمساعدة من الدولة.

بالنسبة للمملكة المتحدة، كانت هذه هي المحاولة الثانية التي تتحرك صوبها البلاد لإصدار مثل هذا القانون. وهذه المرة، استفادت من الدروس، مقارنة مع محاولتها الأولى الفاشلة (التي جعلت الشروط أكثر تقييداً).

آلية وقانونية الموت الرحيم

يمكن أن يشير مصطلح الموت بمساعدة الغير إلى كل من القتل الرحيم والانتحار بمساعدة الغير. في القتل الرحيم، يقوم الطبيب أو مقدم الخدمة بإعطاء المريض عقارًا قاتلًا لإنهاء حياته عمدًا، بينما في الانتحار بمساعدة الغير، يتم وصف عقاقير قاتلة للمريض بشكل قانوني يجب أن يتناولها بنفسه لإنهاء حياته.

عديد من البلدان التي شرعت الموت بمساعدة الغير، ويتزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمونه لإنهاء حياتهم.

في عام 2023، توفي 9068 شخصًا بسبب الموت بمساعدة الغير في هولندا - 5.4٪ من الوفيات في ذلك العام. وهذا يزيد بنسبة 4٪ مقارنة بعام 2022 وزيادة بنسبة 87٪ عن عام 2013.

وعلى نحو مماثل، بلغ عدد حالات القتل الرحيم في بلجيكا 3423 حالة في عام 2023، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق، وتشكل 3.1% من إجمالي الوفيات في البلاد.

كانت هولندا وبلجيكا أول دولتين أوروبيتين تشرعان القتل الرحيم في عام 2002 .

وقد حذر البعض من تزايد عدد الأشخاص الذين يختارون إنهاء حياتهم، محذرين الحكومات التي تناقش قوانين مماثلة من أن تكون على دراية بهذه الظاهرة.

"ما رأيته لم يكن فقط زيادة في الأعداد ـ وهو ما كان بالنسبة لي بمثابة إشارة إلى أن القتل الرحيم لم يعد الاستثناء الأخير أو الملاذ الأخير ـ بل أصبح على نحو متزايد وسيلة افتراضية للموت"، كما يقول بوير. "بالإضافة إلى الأعداد، شهدنا توسعاً في الأمراض الكامنة وراء طلبات القتل الرحيم".

كان بور في البداية مؤيداً لقانون القتل الرحيم الهولندي وكان عضواً في لجنة مراجعة القتل الرحيم الهولندية. ولكنه تحول منذ ذلك الحين إلى منتقد صريح لهذا القانون وحذر الحكومات الأخرى التي تناقش مشاريع قوانين مماثلة من "الآثار الجانبية" المحتملة.

وقال بويسن إن العدد المتزايد من المرضى ــ وخاصة الشباب ــ الذين يعانون من اضطرابات الصحة العقلية ويموتون بسبب القتل الرحيم أثار أيضا نقاشا عنيفا في هولندا. فقد تضاعف عدد حالات القتل الرحيم للمرضى الذين يعانون من اضطرابات نفسية على مدى السنوات الخمس الماضية، من 68 إلى 138.

وأضاف أن مناقشات مماثلة تنشأ حول حالات القاصرين والمرضى المصابين بالخرف.

ولكن الأمر ليس على هذا النحو. فوفقاً لباحثين في جامعة بولونيا، فإن نسبة القتل الرحيم والانتحار بمساعدة الغير من إجمالي الوفيات "تستمر في التباين على نطاق واسع" في البلدان التي تم فيها تقنين هذه الممارسة لسنوات، "ويرجع هذا في المقام الأول إلى الظروف التي تم بموجبها تبنيها كقانون والممارسات المختلفة المعتمدة".

سويسرا، على سبيل المثال، هي واحدة من الوجهات الأكثر شعبية للأجانب الذين يبحثون عن الموت بمساعدة الغير، وقد كانت تقدم الانتحار بمساعدة الغير بشكل قانوني منذ عام 1942.

الحواجز السياسية والاجتماعية

لقد استغرق الأمر عدة سنوات في بعض البلدان لدفع قوانين الموت بمساعدة الغير إلى خط النهاية، وسط معارضة من الأحزاب المحافظة والمؤسسات الدينية والمناقشات العاطفية للغاية.

وافق البرلمان البرتغالي على مشروع قانون القتل الرحيم أربع مرات على مدار ثلاث سنوات، لكن الرئيس المحافظ مارسيلو ريبيلو دي سوزا استخدم حق النقض ضد جميع المسودات. وفي النهاية، ألغى البرلمان حق النقض الذي استخدمه في عام 2023 وأجبره على التوقيع على مشروع القانون. ولكن حتى اليوم، لم يُنشر التشريع في الجريدة الرسمية للبلاد، مما يعني أنه غير ساري المفعول.

في حين أن الوجود القوي للكنيسة الكاثوليكية في بلدان مثل إيطاليا وأيرلندا كان سبباً في تحويل النقاش بعيداً عن مسألة إضفاء الشرعية على المخدرات لسنوات، إلا أن الأمور لم تتغير إلا مؤخراً.

في إيطاليا، قضت المحكمة الدستورية في البلاد في عام 2019 بأن الانتحار بمساعدة الغير مسموح به عندما يكون المرضى قادرين على اتخاذ القرارات ويعانون من آلام مبرحة. وقد أدى هذا إلى أول حالة انتحار بمساعدة الغير في إيطاليا في عام 2022 - على الرغم من عدم وجود قانون يسمح بذلك.

وفي أيرلندا، يشير التقدم المحرز في المناقشة إلى أن نفوذ الكنيسة على السياسة ربما يضعف. ففي وقت سابق من هذا العام، أيد النواب الأيرلنديون تقريراً برلمانياً يدعو إلى الموت بمساعدة الغير، وقدموا "مشروع قانون الموت بمساعدة الغير طوعاً 2024" إلى مجلس النواب في حزيران (يونيو).

ولكن أيرلندا أيضًا من بين مجموعة من البلدان المتأثرة بالاضطرابات السياسية. فقد انتهى العمل بمشروع القانون الأيرلندي بعد إجراء انتخابات مبكرة وحل مجلس النواب. وعلى نحو مماثل، كانت فرنسا تناقش مشروع قانون الموت بمساعدة الغير في وقت سابق من هذا العام، لكن العملية توقفت بسبب حل الحكومة والانتخابات المبكرة اللاحقة.

وفي أيسلندا، قدم النواب مشروع قانون بشأن القتل الرحيم في آذار (مارس) 2024، لكن الحكومة سقطت في تشرين الأول (أكتوبر)، مما أدى إلى إجراء انتخابات برلمانية في تشرين الثاني (نوفمبر).

التوقيت هو كل شيء

إن التوقيت والمشهد السياسي في البلاد يلعبان دوراً حاسماً في تحديد نجاح مثل هذه المقترحات. ورغم أن القضية لا تتماشى بشكل واضح مع الخطوط الحزبية ــ فقد انتقد بعض نواب حزب العمال في المملكة المتحدة بشدة تغيير القانون ــ فإن الحكومة أو البرلمان ذي الميول اليسارية أكثر ميلاً إلى تمرير مشاريع قوانين مماثلة.

وفي الوقت نفسه، تحدثت شخصيات محافظة مثل بوريس جونسون ومارين لوبان ضد القتل الرحيم. وفي إسبانيا، طعن حزب فوكس اليميني المتطرف في قانون القتل الرحيم في البلاد في عام 2023، لكنه فشل. وأقرت إسبانيا قانونها لتقنين الموت بمساعدة الغير في عام 2021.

"لو تم التصويت في المملكة المتحدة قبل الانتخابات العامة، لربما كانت النتيجة مختلفة بعض الشيء"، كما قال بويسن. "سوف تحتاج، بطريقة ما، إلى نوع من الأغلبية التقدمية في البرلمان من أجل تمرير هذه القوانين".

من يحق له طلب الموت؟

وتختلف متطلبات الحصول على المساعدة الطبية في الموت بشكل كبير. ففي حين تشترط بعض البلدان، مثل مشروع القانون البريطاني، أن يكون المريض مصاباً بمرض مميت، فإن بلداناً أخرى مثل بلجيكا وهولندا تشترط فقط أن يكون المريض يعاني من معاناة مستمرة لا تطاق دون علاج أو أمل في التحسن، بما في ذلك المعاناة النفسية.

ومن بين الدول الأخرى في أوروبا الغربية التي وافقت على الموت بمساعدة الغير لوكسمبورج في عام 2009 والنمسا اعتبارًا من عام 2022. كما بدأت دول مثل اسكتلندا المناقشة وحاولت تقديم تشريعات في السنوات الأخيرة.

في ألمانيا، يقع الموت بمساعدة الغير في منطقة رمادية. فالممارسة غير قانونية لكن المحكمة الدستورية الاتحادية ألغت تجريمها في عام 2020.

أوروبا الغربية أكثر حماساً

في حين تتزايد اهتمام دول أوروبا الغربية بالنقاش حول الموت بمساعدة الغير، فإن دول أوروبا الشرقية والوسطى تتحرك بوتيرة أبطأ كثيراً. ولم تقم أي دولة في أوروبا الشرقية بتقنين الموت بمساعدة الغير أو تدرس حالياً مقترحات تشريعية بهذا الشأن. ولكن هذا لا يعني أن الموضوع لا يدخل في مناقشات عامة.

قال فيلكو تورانجيانين، أستاذ القانون بجامعة كراغوييفاتس في صربيا، إن البلاد شهدت عدة مناقشات لتقنين القتل الرحيم، حيث يبدو أن الرأي العام والعديد من المتخصصين الطبيين يؤيدون ذلك. لكن النفوذ القوي للكنيسة الأرثوذكسية أدى إلى إبطاء التقدم، على حد قوله.

الكنيسة تقول كلمتها

وقال تورانجانين "أعتقد أنه في دولة ترتبط فيها الحكومة والكنيسة ارتباطًا وثيقًا، فلن تكون مهمة الحكومة في تمرير مثل هذا النوع من التشريعات سهلة".

ولكن عندما تتحرك بلدان المنطقة في نهاية المطاف نحو إضفاء الشرعية على المخدرات، فمن المرجح أن تحذو الدول المحيطة حذوها، على حد قوله.

"أعتقد أنه عندما تقوم صربيا وكرواتيا بإضفاء الشرعية على القتل الرحيم أو الانتحار بمساعدة الغير، فإن الدول الأخرى سوف تفعل الشيء نفسه".

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هذا التقرير مترجم من "بوليتيكو" - النسخة الأوروبية - POLITICO.EU