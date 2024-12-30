نيويورك تايمز: حسن نصر الله لم يصدق أبداً أن إسرائيل سوف تغتاله

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: لم يصدق الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله أبداً أن إسرائيل سوف تغتاله، وهو السبب الرئيسي الذي أدى إلى اغتياله، فقد رفض جميع المحاولات لتغيير مكان اقامته، ولم يكن يدرك أنه مرصود استخباراتياً طوال الوقت، بحسب تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

فقد تمكنت شبكة التجسس الإسرائيلية من التسلل إلى حزب الله على مدى عقود من الزمن، مما أدى إلى اغتيال حسن نصر الله، وتنفيذ عملية أجهزة النداء المتفجرة المشهورة عالميًا، والمعروفة أيضاً بـ"بيجرات حزب الله".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأحد أن اغتيال إسرائيل للأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله ، كان تتويجا لعمليات تجسس واسعة النطاق وجمع معلومات استخباراتية على مدى عقود من الزمن.

حزب الله مخترق على مدار 20 عاماً

وكشف التحقيق الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز ، والذي استند إلى مقابلات مع أكثر من عشرين مسؤولا إسرائيليا وأميركيا وأوروبيا حاليا وسابقا تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة العمليات السرية، عن مدى اختراق الجواسيس الإسرائيليين لحزب الله كجزء من عقدين من العمل الاستخباراتي المنهجي استعدادا لحرب شاملة توقع الكثيرون اندلاعها في نهاية المطاف.

وبحسب تقرير صحيفة نيويورك تايمز، فقد قام الجواسيس الإسرائيليون بتجنيد أشخاص لزرع أجهزة تنصت في مخابئ حزب الله، وتتبعوا الاجتماعات بين أحد كبار القادة وعشيقاته الأربع، وكان لديهم رؤية شبه مستمرة لتحركات قادة حزب الله طوال الوقت.

وكشفت نيويورك تايمز عن حدوث اختراقات كبرى، كما حدث في عام 2012 عندما سرقت الوحدة الإسرائيلية 8200 مجموعة كبيرة من المعلومات، بما في ذلك تفاصيل مخابئ القادة السرية وترسانة المجموعة من الصواريخ والقذائف.

كما سلطت الصحيفة الأميركية الضوء على التعثرات الكبيرة، كما حدث في أواخر عام 2023، عندما شك أحد فنيي حزب الله في البطاريات الموجودة في أجهزة النداء، والتي فجرتها إسرائيل لاحقًا، مما أدى إلى اصابات مؤثرة في صفوف الآلاف من عناصر حزب الله.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن الوحدة 8200 سارعت إلى إنقاذ جهودها في أيلول (سبتمبر) عندما جمعت معلومات استخباراتية تفيد بأن عناصر حزب الله كانوا قلقين للغاية بشأن أجهزة الاستدعاء لدرجة أنهم أرسلوا بعضها إلى إيران للتفتيش.

وأدى ذلك إلى قيام كبار مسؤولي الاستخبارات بإقناع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بإعطاء الأمر بتفجير أجهزة الاستدعاء، مما أدى إلى بدء الحملة التي بلغت ذروتها باغتيال نصر الله بسبب المخاوف من كشف العملية، بحسب التقرير.

هزيمة حزب الله تغير وجه المنطقة

وأضاف التقرير أن الحملة ضد حزب الله أضعفت أحد ألد أعداء إسرائيل ووجهت ضربة لاستراتيجية إيران الإقليمية المتمثلة في تسليح وتمويل الجماعات العازمة على تدمير إسرائيل، مع إضعاف المحور الذي تقوده إيران وإعادة تشكيل ديناميكيات الشرق الأوسط، مما ساهم في سقوط الأسد في سوريا.

وزعم التقرير أن حسن نصر الله لم يكن يعتقد أبداً أن إسرائيل سوف تقتله حتى لحظة اغتياله. ويقال إن مساعديه حثوه على مغادرة مكانه المعتاد تحت الأرض إلى مكان أكثر أمانًا، وهو ما تجاهله نصر الله، نظرًا لإدراكه أن إسرائيل ليس لديها مصلحة في حرب شاملة.

ومع ذلك، لم يدرك أن وكالات التجسس الإسرائيلية كانت تتعقب كل تحركاته لسنوات، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز .

ويقول العميد شمعون شابيرا، السكرتير العسكري السابق لنتانياهو ومؤلف كتاب "حزب الله: بين إيران ولبنان": "لا يمكن لحزب الله أن يستمر في الحصول على الدعم والتمويل من إيران دون أن يخوض حرباً ضد إسرائيل. وهذا هو السبب وراء وجود حزب الله. سوف يعيدون تسليح أنفسهم وإعادة بناء أنفسهم. إنها مسألة وقت فقط".

جواسيس اسرائيل في مكان بلبنان

شكلت العمليات خلال حرب لبنان عام 2006، والتي استندت إلى جمع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية، الأساس للتسلل الواسع النطاق إلى حزب الله.

وقد تضمنت إحدى العمليات زرع أجهزة تعقب على صواريخ فجر التابعة لحزب الله، والتي أعطت إسرائيل معلومات عن الذخائر المخبأة داخل قواعد عسكرية سرية، ومرافق تخزين مدنية، ومنازل خاصة، وفقاً لثلاثة مسؤولين إسرائيليين سابقين. وفي حرب عام 2006، قصفت القوات الجوية الإسرائيلية المواقع، مما أدى إلى تدمير الصواريخ.

ومع إعادة بناء حزب الله، وسع الموساد شبكة من المصادر البشرية داخل الجماعة، وفقًا لعشرة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين حاليين وسابقين. وعلى وجه التحديد، قام الموساد بتجنيد أشخاص في لبنان لمساعدة حزب الله في بناء منشآت سرية بعد الحرب.

وقال مسؤولان إن مصادر الموساد زودت الإسرائيليين بمعلومات حول مواقع المخابئ وساعدت في مراقبتها. وأضافت نيويورك تايمز أن الإسرائيليين تبادلوا عمومًا معلومات حزب الله الاستخباراتية مع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

تحديد دقيق لأماكن قادة حزب الله

وفي عام 2012، حدث تقدم كبير، عندما حصلت الوحدة 8200 على معلومات حول أماكن تواجد قادة حزب الله على وجه التحديد، ومخابئهم، وبطاريات الصواريخ والقذائف التي تملكها المجموعة، وفقا لخمسة مسؤولين دفاعيين إسرائيليين حاليين وسابقين ومسؤولين أوروبيين، مضيفين أن هذا أثار الثقة داخل وكالات الاستخبارات الإسرائيلية في أن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يساعد في تحييد قدرة حزب الله على الرد على هجوم إسرائيلي على المواقع النووية الإيرانية.

خلال السنوات التي تلت ذلك، عملت وكالات التجسس الإسرائيلية على صقل المعلومات الاستخباراتية التي تم جمعها من العملية السابقة لإنتاج معلومات يمكن استخدامها في حالة اندلاع حرب مع حزب الله.

وبحسب مسؤولين دفاعيين إسرائيليين مطلعين على المعلومات الاستخباراتية، فإن إسرائيل كانت تمتلك حين انتهت حرب 2006 "محافظ أهداف" تضم نحو 200 من قادة حزب الله وعملائه ومخابئ الأسلحة ومواقع الصواريخ.

وبحلول الوقت الذي أطلقت فيه إسرائيل حملتها العسكرية الأخيرة في أيلول (سبتمبر)، كان هذا العدد قد وصل إلى عشرات الآلاف.