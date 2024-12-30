شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر يناهز 100 عام والان نبدء بالتفاصيل

وفاة جيمي كارتر

حفل موسيقي

كارتر في دار رعاية المسنين

أمراض جيمي كارتر

الدمام - شريف احمد - توفي جيمي كارتر الرئيس الأمريكي الأسبق والحائز على جائزة نوبل للسلام عن عمر ناهز 100 عام، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.وفي أكتوبر الماضي كان احتفل جيمي كارتر بعيد ميلاده المئة، مما جعله آنذاك أول رئيس أمريكي على قيد الحياة يصل إلى هذا السن.ومن عام 1977 حتى 1981، شغل "كارتر" منصب الرئيس الـ39 للولايات المتحدة الأمريكية، ونال جائزة نوبل للسلام عام 2002.وخلال الأشهر 19 الماضية خضع كارتر لرعاية المسنين في ولايته بجورجيا، وانتخب حاكمًا لها سابقًا، بحسب موقع "بي بي سي عربي".وفي أكتوبر الماضي، وبمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد رئاسته الـ 39 للولايات المتحدة ولجمع الأموال لمركز كارتر، أقيم حفل موسيقي حضره عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة والمشاهير في أتلانتا بولاية جورجيا.وعلّق الرئيس الأسبق الراحل كارتر قائلًا: "لقد كانت أمسية مذهلة حافلة بالموسيقى الجيدة والأمنيات القلبية".تابع: ودخلتُ التاريخ كأول احتفال بعيد الميلاد المئة لرئيس أمريكي على قيد الحياة".وجمع الحفل آنذاك، أكثر من 1.2 مليون دولار وتضمن أيضًا عرض رسائل مسجلة من رؤساء آخرين، كما قدم الحفل العشرات من الأعمال الموسيقية بحضور الآلاف.وفي فبراير 2023، دخل كارتر لأول مرة إلى دار رعاية المسنين، فيما اعتقد حينها بعض الأقارب أنه لم يتبق له سوى بضعة أيام ليعيشها.وحينها علّقت باربرا بيرس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كونيتيكت هوسبيس بقولها: "إننا جميعا نشجع جيمي كارتر"، بحسب ما أوردته شبكة سي بي إس نيوز.وعانى كارتر في عمر الـ 98 سنة، من مشكلات صحية كبيرة، كان من بينها سرطان الجلد، كما عانى من انتشار السرطان في كبده ومخه.وفي فبراير من عام 2023، كان قرر الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر التوقف عن تلقي رعاية صحية في المستشفى، والانتقال إلى منزله لتلقي رعاية نهاية الحياة.



وذكر مركز كارتر حينها، أن الرئيس "كارتر" فضل قضاء "ما تبقى من عمره مع أسرته"، لكنه لن يذكر الدافع وراء هذا القرار.