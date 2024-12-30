النشرة: عناصر الدفاع المدني انقذوا عددا من المواطنين علقت سياراتهم على طريق ترشيش - زحلة بسبب تراكم الثلوج

افاد مراسل "النشرة"، في زحلة، بأن "عناصر الدفاع المدني عملوا على إنقاذ عدد من المواطنين علقت سياراتهم على طريق ترشيش - زحلة بسبب تراكم الثلوج وقد تم تأمينهم إلى أماكن آمنة".

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