الرئيس الكرواتي المنتهية ولايته والمرشح المحافظ يتنافسان في الدورة الثانية

أعلنت مفوضية الانتخابات في كرواتيا، أن "الرئيس المنتهية ولايته زوران ميلانوفيتش لم يتمكن من الفوز في الانتخابات من دورتها الأولى، وسيواجه بناء على ذلك مرشح الحزب المحافظ الحاكم دراغان بريموراك في الدورة الثانية المقررة بعد أسبوعين".

وتصدر ميلانوفيتش نتيجة الدورة الأولى حاصدا 49,20 في المئة من الأصوات مقابل 19,43 في المئة لبريموراك، وفق نتائج رسمية استندت إلى فرز الأصوات في نحو 99 في المئة من مكاتب الاقتراع. وكان استطلاع أجري مع إغلاق مراكز الاقتراع أظهر في شكل مفاجئ فوز ميلانوفيتش من الدورة الأولى.