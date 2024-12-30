قُتل 66 شخصا على الأقل في حادث سير في جنوب إثيوبيا، وفق ما أفادت السلطات الصحية المحلية. وقع الحادث في إقليم سيداما الذي يبعد حوالى 300 كيلومتر جنوب العاصمة أديس أبابا. واشارت إدارة الصحة في سيداما الى أن "حادث سير أودى ب66 شخصا حتى الآن"، مضيفة أن "أربعة ركاب مصابين يتلقون العلاج الطبي في مستشفى بونا العام".

كانت هذه تفاصيل خبر 66 قتيلا على الأقل في حادث سير في إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.