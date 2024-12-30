وفد من الحكومة السورية زار شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز في السويداء

زار وفد من الحكومة الانتقالية السورية برئاسة وزير العدل شادي الويسي، شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز في ​السويداء حكمت الهجري، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية- سانا.

وتأتي هذه الزيارة في ظل مطالبات بإشراك جميع المكونات من كل أطياف الشعب السوري في عملية صياغة الدستور الجديد بعد سقوط النظام السوري السابق.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، جاب المئات من المتظاهرين شوارع مدينة السويداء في جنوب سوريا، مطالبين بتفعيل "الضابطة العدلية وتطبيق القانون والمحاسبة"، رافعين شعارات "تستنكر إعادة تدوير الزعامات".

وأكد المتظاهرون استمرارهم بالتظاهر والاعتصام اليومي في ساحة الكرامة، لحين تفعيل دور القضاء العادل والمستقل عن باقي السلطات.