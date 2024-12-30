تظاهرة جديدة في إسبانيا بعد شهرين على كارثة الفيضانات في فالنسيا

احتشد آلاف الأشخاص في فالنسيا الأحد في تظاهرة جديدة تنديدا بإدارة السلطات الإسبانية للفيضانات التي ضربت جنوب شرق البلاد قبل شهرين، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "مازون، استقِل"، في إشارة إلى رئيس منطقة فالنسيا المحافظ كارلوس مازون العضو في الحزب الشعبي.

ولم تتراجع حدة الغضب بعد شهرين على الفيضانات المأسوية التي حدثت في 29 تشرين الأول وخلفت 231 قتيلا، بحسب آخر حصيلة صادرة عن السلطات، بينهم 223 في منطقة فالنسيا وحدها.

وما زال أربعة أشخاص في عداد المفقودين.

ودعت العديد من المنظمات المحلية والنقابية إلى التظاهرة للمطالبة باستقالة مازون الذي وصفه المتظاهرون في هتافات بأنه "قاتل" و"مجرم".