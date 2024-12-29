عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي استهدف مخيماً ومستشفى

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قتل 7 فلسطينيين، وأصيب عشرات آخرون بينهم أطفال، أمس، بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف المناطق الشمالية لمخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية أن القصف الذي طال منطقة شمال مخيم النصيرات، خلف 7 قتلى بينهم أطفال، وعدد من الإصابات وصفت بعضهم بالخطيرة.

وأفاد شهود عيان بأن القصف الذي استهدف منطقة «المخيم الجديد» شمال مخيم النصيرات أسفر عن دمار واسع طال منازل وممتلكات المدنيين.

وفي السياق، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أمس، بأنه نقل 7 فلسطينيين قتلوا إثر غارة جوية استهدفت مبنى مستشفى «الوفاء لرعاية المسنين والمعاقين حركياً» في حي الرمال في مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني في بيان إنه تم انتشال 7 شهداء وعدد من المصابين من بينهم عدد من الحالات الخطيرة جراء الاستهداف الإسرائيلي للطابق العلوي في مبنى مستشفى الوفاء وسط غزة.

وأكد المدير العام لوزارة الصحة منير البرش أن «المستشفى تعمل بشكل جزئي لعلاج المعاقين حركياً»، موضحا أنه «تم تأهيل المستشفى للعمل لاستقبال مرضى ومصابين وأصبحت جاهزة للافتتاح خلال الأيام القليلة القادمة، لولا أنه تم استهدافها».

وبحسب شهود عيان، يوجد مئات الفلسطينيين النازحين يقيمون في خيام داخل مبنى مستشفى الوفاء.

كما قصف الجيش الإسرائيلي، أمس، المستشفى «المعمداني» في مدينة غزة، في إطار الحرب المستمرة في مناطق الشمال، وفق مصادر محلية فلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مصادر أن «مدفعية الاحتلال قصفت الطابق الأخير من المستشفى المعمداني بشكل مباشر، الذي يعتبر المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل في مناطق شمال قطاع غزة، عقب خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد تدميره وإحراق أقسام فيه».

إلى ذلك، أمر الجيش الإسرائيلي أمس، السكان المتبقين في «بيت حانون» بإخلائها بسبب إطلاق صواريخ من المنطقة.

وقال سكان في المنطقة إن أوامر الإخلاء تسببت في موجة نزوح جديدة، لكن لم يتضح بعد عدد الذين تأثروا بها.

ويقول مسؤولون فلسطينيون وآخرون من الأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة وإن عمليات الإخلاء تؤدي إلى تردي الأوضاع الإنسانية للسكان.

وأُخلي جزء كبير من المنطقة المحيطة ببلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في الشمال من السكان ودُمّر، مما أثار تكهنات بأن إسرائيل تنوي إقامة منطقة عازلة مغلقة بعد انتهاء القتال في غزة.

في غضون ذلك، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوفاة رضيع أمس، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، وهو الرضيع الخامس، الذي يلاقي حتفه من البرد خلال أقل أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن المصادر قولها إن الرضيع المتوفى يبلغ من العمر شهراً واحداً، مشيرة إلى تدهور حال توأمه جراء البرد في خيمة في دير البلح وسط القطاع.