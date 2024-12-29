شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الصحة ويتلقى مقترحاته بشأن قانون المسؤولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدكتور خالد عبد الغفار: الحكومة منفتحة على أى تعديلات فى قانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستور

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والذي عرض عليه جميع المقترحات والملاحظات التي استقبلتها وزارة الصحة والسكان من كافة مقدمي الخدمات الصحية، وكذلك من متلقي الخدمة الصحية على مشروع قانون المسؤلية الطبية في ضوء استعدادات لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشته.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار لرئيس المجلس، أن الحكومة منفتحة على أى تعديل من شأنه أن يحقق بيئة عمل أكثر جذبا للفريق الصحي، ويحافظ على ضمان وسلامة المريض طالما أن هذه التعديلات لا يشوبها أي عوار قانوني أو دستوري، مؤكدا أن ضمان الحماية للفريق الصحي أثناء قيامهم بعملهم هو أكبر ضامن لحصول المريض على أقصى درجات الرعاية الصحية عالية الجودة.



