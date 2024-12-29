شكرا لقرائتكم خبر عن حزب "المصريين": الدولة المصرية حققت خطوات مهمة فى خلق بنية تحتية تكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واطلاع الرئيس خلال الاجتماع على الجهود المبذولة في تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية الرامية إلى تطوير صناعة التعهيد، التي تستهدف تشجيع الشركات العالمية على توسيع أنشطتها في مصر.

وقال “أبو العطا”، في بيان له اليوم الأحد، إن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي تعمل على استراتيجية التحول الرقمي في كثير من المعاملات الحكومية، ويجب أن تكون الأجيال لديها وعي كافي بهذه المرحلة من التطور، وأن المستقبل ليس للمهن التقليدية بل بالمهن الخاصة بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، موضحًا أن وزارة الاتصالات قدمت وما زالت دورات ومبادرات كثيرة للغاية بشأن تشجيعهم على فكرة التحول الرقمي، واستهدفت الوزارة في فترة ما الخريجين وقدمت لهم دورات مجانية في غاية الأهمية.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا وغير مسبوق بعبور المستقبل واللحاق بالركب العالمي وتضع التحول الرقمي على رأس أولوياتها لتخطو نحو عصر جديد، موضحًا أن الجمهورية الجديدة تضع نُصب أعينها تحقيق التحول الرقمي الكامل بكل عناصره، من توفير البنية التحتية اللازمة، والمشروعات العملاقة، وتأهيل الكوادر البشرية عبر برامج متخصصة ومتعددة تلعب فيها وزارة الاتصالات دورًا كبيرًا خلال السنوات القليلة الماضية.

وأوضح أن نشر ثقافة التعليم التكنولوجي الذي يؤهل لوظائف المستقبل أصبح متوفرًا الآن من خلال عدد من الكليات والجامعات التكنولوجية المتخصصة، مشددًا على أن تأهيل الكوادر البشرية هو مفتاح نجاح منظومة مصر الرقمية.

وأشار إلى أن الجهود الكبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستضع مصر في مكانتها التي تستحقها لتكون محورًا لتصدير الخدمات التكنولوجية، مع تعاظم دور الشركات التكنولوجية وشركات ريادة الأعمال التي يؤسسها شباب مصريون بأفكارهم الرائدة والخلاقة، والتي أصبحت قبلة للمستثمرين الأجانب، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من دعم الدولة لأفكار هؤلاء الشباب، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يُمثلان بدورهما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.

ونوه الى أن الاعتماد على أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وتحقيق طفرة نوعية في القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية، موضحًا أن التحول الرقمي يُساهم في بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، مؤكدًا على أهمية تعزيز الوعي الرقمي بين الأفراد والمؤسسات لتسريع وتيرة التحول الرقمي وضمان استدامة نتائجه.

وأكد أن استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يتطلب رؤية استراتيجية واضحة، تشمل تطوير الكفاءات البشرية من خلال التدريب والتعليم المستمر، علاوة على تعزيز الأمن السيبراني لحماية البيانات والمعلومات الحيوية من التهديدات الإلكترونية.