شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: على المصريين الوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس تعكس إيمانا عميقا برؤية الجمهورية الجديدة، التي تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها، مؤكدة أن القيادة الحكيمة للرئيس السيسي استطاعت أن تحقق إنجازات غير مسبوقة رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.

وقالت، في تصريحات لها، إن العام الجديد يمثل فرصة لتجديد العهد والوفاء بالالتزام الوطني، مؤكدة ضرورة وقوف المصريين صفا واحدا خلف القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي لمواجهة كافة التحديات التي قد تعترض طريق الوطن، والعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بالشعب المصري.

وقدمت رئيس حزب مصر أكتوبر، أسمى آيات التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري بمناسبة حلول العام الجديد 2025، معربة عن خالص تقديرها للجهود العظيمة التي يبذلها الرئيس في قيادة الوطن نحو مستقبل مشرق، وتحقيق التنمية والاستقرار في مختلف المجالات.

وأعربت مديح عن خالص تمنياتها أن يكون العام الجديد عامًا مليئا بالخير والرخاء لمصر وشعبها، مؤكدة أن حزب مصر أكتوبر سيظل داعما لكل المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية، تحت راية القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.