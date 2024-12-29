شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: الشعب المصرى والإعلام مهتمون بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب إن الشعب المصري والإعلام مهتمون بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه المجلس.



وأضاف جبالى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أن هذا القانون بالغ للأهمية ونتسمع لجميع الآراء ومن له أي ملاحظات من خارج المجلس يرسلها ونحن نناقشها، مضيفا: "هذا القانون تاريخي".

جدير بالذكر، أن مجلس النواب بدأ اليوم الأحد، مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعدما ناقشه من حيث المبدأ في 12 جلسة سابقة، كما وافق عليه من حيث المبدأ في جلسة سابقة.