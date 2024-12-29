شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والنهضة: توجيهات الرئيس بتجاوز التحديات تعكس الحرص على البحث عن الحلول والان مع تفاصيل الخبر

أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأخيرة والتي تركز على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة العالمية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس التي جاءت في إطار الاجتماع مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تمثل ما أسماه بـ "الرؤية الاستراتيجية" التي تهدف إلى الحفاظ على مكانة قناة السويس كأهم ممر ملاحي في العالم، وتعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية التي قد تؤثر على حركة التجارة العالمية.

وأضاف "عبد العزيز"، أن إصرار الرئيس على ضرورة الاستمرار في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة العالمية على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها قناة السويس في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، تعكس ملمحًا هامًا من ملامح الجمهورية الجديدة وهو "تجاوز التحديات" و"البحث عن الحلول" بديلًا عن الاستسلام للتهديدات والتحديات.

وأشار إلى أن التحديات الإقليمية التي أسفرت عن تراجع الإيرادات بنسبة تجاوزت 60% في عام 2024، تدفعنا جميعًا إلى ضرورة البحث عن حلول لتجاوز خسارة تقدر بـ 7 مليارات دولار في عام 2024 مما يجعل توجيه السيد الرئيس بتحديث المجرى الملاحي وتوسيع قدراته لاستيعاب السفن العملاقة تعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية للقناة وتعزيز قدرتها على مواجهة هذه التحديات.

وتابع عبد العزيز قائلاً: "توجيهات الرئيس بشأن تحديث أسطول الصيد المصري وفقاً لأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية تمثل خطوة مهمة نحو دعم القطاع البحري المصري وتعزيز قدراته على المساهمة في الاقتصاد القومي. هذه الخطوات تؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الاستدامة في القطاعات الحيوية، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي."

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحاته بالقول: "في وقت تتزايد فيه الشائعات المغرضة التي تحاول النيل من استقرار مصر الاقتصادي والسياسي، تأتي توجيهات الرئيس لتؤكد على أن مصر ماضية في تنفيذ مشاريع تنموية استراتيجية تعزز من قدراتها التنافسية على الساحة العالمية، ونتعهد بدعم هذه الجهود التي تؤكد أن مصر ستظل قلبًا نابضًا في حركة التجارة العالمية."

