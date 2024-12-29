شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العلاقات الخارجية بالنواب تستقبل رئيس العلاقات الخارجية بالعموم الكندى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، النائب علي إحساسي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم الكندي، وذلك للتباحث في القضايا المشتركة وسُبل تطوير العلاقات بين البلدين لاسيما البرلمانية منها، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية في ضوء التحديات الضاغطة التي تواجه المجتمع الدولي وضرورة جذب السياحة والاستثمارات الكندية إلى مصر.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات ومهام اللجان النوعية بالمجلس، ومنها لجنة العلاقات الخارجية، حيث تختص بعدد من الملفات ومنها دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية والسياسة الخارجية للدولة، والمؤتمرات الدولية، والعلاقات الدولية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية.

وجاءت تلك الاختصاصات والمهام وفقا للائحة الداخلية للمجلس كالتالي:

لجنة العلاقات الخارجية:

1-دراسة الموقف الدولي وتطورات السياسة الدولية.

2-السياسة الخارجية للدولة.

3-المؤتمرات الدولية.

4-العلاقات الدولية.

5-الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

6-الاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية.

7-التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي.

8-المشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.

9-شئون المصريين المقيمين فى الخارج. وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.